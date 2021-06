Fußball : HSV löst Vertag mit Jung auf und holt Muheim

Der HSV intensiviert seine Personalplanungen für die kommende Zweitliga-Saison. Zwei namhafte Akteure wechseln zu anderen Vereinen, drei Neue haben die Hamburger bereits verpflichtet.

Hamburg | Der Hamburger SV treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga forsch voran. Einen Tag nach der Verpflichtung von Jonas Meffert vom Ligarivalen Holstein Kiel nahm der HSV am Dienstag in Miro Muheim vom Schweizer Erstligisten FC St. Gallen einen neuen Abwehrspieler in seinem Kader auf. Kurz darauf gab der Nordclub ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.