Fußball : HSV kassiert späten Ausgleich: 3:3 im Nordduell gegen Kiel

Der Hamburger SV hat den Sprung auf den zweiten Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking verpasste am Montagabend zum Abschluss des 30. Spieltages im Nordduell gegen Holstein Kiel beim 3:3 (2:1) in der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg. Aaron Hunt (21.) per Foulelfmeter und Doppel-Torschütze Joel Pohjanpalo (23./67.) trafen für die Gastgeber. Alexander Mühling (9.) und Emmanuel Iyoha (64.) waren für die Kieler erfolgreich, ehe Jae-Sung Lee in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich perfekt machte.

Avatar_shz von dpa

08. Juni 2020, 22:34 Uhr

Damit verpassten es die Hamburger, am VfB Stuttgart in der Tabelle vorbei zu ziehen. Die Kieler dürften mit dem spät erkämpften Remis als Tabellenneunter mit neun Punkten Abstand auf den Abstiegsrelegationsplatz kaum noch um den Klassenverbleib bangen.