Fußball : HSV-Kapitän Hunt beendet Training vorzeitig

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss zum Saisonstart am Sonntag im Volksparkstadion gegen Darmstadt 98 möglicherweise auf Kapitän Aaron Hunt verzichten. Der 32 Jahre alte Mittelfeldakteur beendete am Donnerstag nach einem Zusammenprall mit Abwehrspieler Ewerton das Training vorzeitig und humpelte mit einem dick bandagierten rechten Knie vom Platz. Nach kurzer Behandlung wurde Hunt dann mit einem Golfcart in die Kabine gebracht.

von dpa

25. Juli 2019, 15:46 Uhr

Nach einer ersten Untersuchung gab der HSV am Nachmittag «leichte Entwarnung». Der verletzungsanfällige Routinier hat sich nur eine Knieprellung zugezogen. Wie lange Hunt ausfällt, «kann noch nicht abgesehen werden, aber selbst ein Einsatz gegen Darmstadt ist noch nicht gänzlich ausgeschlossen», teilte der HSV dazu weiter mit.