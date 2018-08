Fußball : HSV-Kapitän Aaron Hunt wohl fit für Bielefeld-Einsatz

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann für das Heimspiel am kommenden Montag gegen Arminia Bielefeld auf einen Einsatz von Kapitän Aaron Hunt hoffen. «Ich bin froh, dass er wieder fit ist und uns wieder zur Verfügung steht», sagte HSV-Trainer Christian Titz am Dienstag. Hunt habe in der Zeit, in der er wegen seiner muskulären Probleme fehlte, diszipliniert gearbeitet.

von dpa

21. August 2018, 14:25 Uhr

Nicht planen kann Titz dagegen mit Mittelfeldmann Matti Steinmann sowie Abwehrspieler Josha Vagnoman. Beide haben Oberschenkelprobleme. Zudem zog sich Patric Pfeiffer im Regionalliga-Spiel der HSV-Reserve gegen die zweite Mannschaft von Holstein Kiel (2:3) am vergangenen Samstag eine Schultereckgelenkssprengung zu und wird voraussichtlich sechs bis acht Wochen lang ausfallen. Flügelflitzer Tatsuya Ito laboriert an einer Oberschenkelprellung. Der Japaner soll aber am Mittwoch wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.