Fußball : HSV kämpft um Aufstiegschance: Siegpflicht gegen Ingolstadt

Für den Hamburger SV steht heute das Alles-oder-nichts-Spiel im Kampf um den sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga an. Nach sechs Punktspielen ohne Sieg muss das auf Nicht-Aufstiegsplatz vier abgerutschte Team das Zweitliga-Heimspiel gegen den FC Ingolstadt gewinnen, um alle Chancen gegen die vor ihm liegenden Rivalen SC Paderborn und Union Berlin zu wahren.

von dpa

04. Mai 2019, 02:30 Uhr

Trainer Hannes Wolf ließ in der Woche nichts unversucht, um die Wende herbeizuführen. Drei Tage lang bereitete er seine Akteure im Trainingslager in Rotenburg/Wümme auf die richtungsweisende Partie gegen die unter dem neuen Trainer Thomas Ural in vier Partien noch unbesiegten Gäste vor. Rund 50 000 Zuschauer werden am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im vorletzten Heimspiel der Saison im Volksparkstadion erwartet.