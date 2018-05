Fußball : HSV-Junioren verpassen Meistertitel: Aus kurz vor Schluss

Die U19-Junioren des Hamburger SV haben in letzter Minute den Meistertitel in der A-Junioren-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Daniel Petrowsky trennte sich am Samstag von Werder Bremen 2:2 und kam dadurch in der Tabelle nur auf den zweiten Platz. Meister wurde Hertha BSC durch einen 2:0-Sieg beim Niendorfer TSV Hamburg.

von dpa

05. Mai 2018, 17:00 Uhr

Die Berliner (60) liegen in der Endabrechnung einen Punkt vor dem HSV (59). Dritter wurde Werder Bremen (58). Der Niendorfer TSV (22) kam auf Platz zehn und schaffte den Klassenverbleib.

Besonders bitter: Die HSV-Junioren, die mit Mittelstürmer Fiete Arp spielten, mussten den Ausgleich der Bremer in der 90. Minute hinnehmen. Patric Pfeiffer und Maximilian Geißen erzielten die HSV-Tore.