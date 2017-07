vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Der Hamburger SV bestreitet heute seinen ersten ernsthaften Test in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga. In Neumünster treffen die Hanseaten nach drei Spielen gegen Amateurvereine auf den Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Im Abschlusstraining am Dienstag fehlte der brasilianische Defensivspieler Douglas Santos wegen Knieproblemen.

