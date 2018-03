Fußball : HSV II verteidigt Regionalliga-Tabellenführung

Am 27. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord hat die zweite Mannschaft des Hamburger SV ihre Tabellenführung verteidigt. Unter dem neuen Trainer Steffen Weiß, der bis zum Saisonende den zu den Bundesliga-Profis aufgerückten Christian Titz vertritt, erkämpfte sich der Spitzenreiter im Derby beim FC St. Pauli II ein 1:1. Fabian Gmeiner brachte den HSV vor der Pause in Führung, Kyoung-Rok Choi glich vor lediglich 176 Zuschauern aus.

von dpa

18. März 2018, 15:07 Uhr

Das Verfolgerduell zwischen dem SC Weiche Flensburg und dem VfB Lübeck fiel ebenso aus wie die Partien Hannover 96 II - Eutin 08 und Altona 93 - Germania Egestorf. Dafür holte Eintracht Norderstedt nach zuvor fünf Niederlagen in Serie beim 3:3 bei Eintracht Braunschweig II wenigstens einen Punkt: Jan Lüneburg hatte vor der Pause das 1:1 erzielt, in der Schlussphase trafen Linus Meyer und Markus Coffie für Norderstedt, das damit in der Tabelle auf Platz elf bleibt.