Fußball : HSV II übernimmt Spitzenposition in der Regionalliga Nord

Auch die anderen Hamburger Clubs feierten Siege: Eintracht Norderstedt schaffte durch ein 3:1 beim TSV Havelse den Sprung auf Platz drei. Nach frühem Rückstand drehten Linus Meyer (2) und Sinisa Veselinovic die Partie. Dem FC St. Pauli II gelang gegen Schlusslicht Borussia Hildesheim der erste Saisonerfolg. Beim 5:0 war Jan-Marc Schneider mit zwei Treffern und zwei Assists herausragender Akteur. Außerdem trafen Marcell Sobotta, Michael Ambrosius und Seungwon Lee.

Auch Aufsteiger Altona 93 ist in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Der Traditionsclub feierte seinen zweiten Auswärtssieg: 3:2 beim BSV Rehden. Samuel Hosseini, Eliezier Correia Ca brachten die Hamburger schon in der ersten Hälfte auf Siegkurs, auch wenn am Ende noch gezittert werden musste.

Für Mit-Aufsteiger Eutin 08 lief es weniger gut: Zwar führten die Schleswig-Holsteiner gegen die SV Drochtersen/Assel dank zweier Treffer von Philip Nielsen zur Pause 2:1, mussten sich am Ende aber mit 2:3 geschlagen geben. Titelfavorit SC Weiche Flensburg setzte sich beim Lüneburger SK Hansa mit 3:1 durch. Nico Empen und Jannick Ostermann (2) schossen die Fördestädter auf Rang vier.

erstellt am 20.Aug.2017 | 18:03 Uhr