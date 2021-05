Fußball : HSV hat keine Chance mehr auf den Aufstieg: 2:3 in Osnabrück

Der Hamburger SV hat seine Aufstiegschancen beim VfL Osnabrück verspielt und wird auch in der kommenden Saison zweitklassig bleiben.

Osnabrück | Die Mannschaft von Interimstrainer Horst Hrubesch unterlag den Niedersachsen am Sonntag in einem packenden Spiel mit 2:3 (1:1). Durch den Erfolg sammelten die Lila-Weißen ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Osnabrück verbesserte sich in der Tabelle vom vorletzten Rang auf den Relegationsplatz und hat den Klassenverbleib nun wieder selbst in der Han...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.