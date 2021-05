Handball : HSV-Handballer: Ein Spiel mit Zuschauern erlaubt

Handball-Zweitligist HSV Hamburg darf trotz des Ärgers mit dem Senat der Hansestadt zumindest eine Partie vor Zuschauern austragen.

Hamburg | Demnach sind am 28. Mai im Rahmen eines Modellprojekts 1000 Besucher in der Barclaycard Arena für das Heimspiel gegen den ThSV Eisenach zugelassen. Schon am Donnerstagabend hatte der HSV Hamburg mitgeteilt, das Spiel gegen Eisenach und auch die Partie am 22. Juni gegen den ASV Hamm-Westfalen dürften vor Fans stattfinden. Zum Zeitpunkt der Bekanntga...

