Handball : HSV-Handballer auf Rekordkurs

Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg sind auf dem besten Wege, nach der Insolvenz im Jahr 2016 einen neuen Zuschauerrekord aufzustellen. Für das Spiel am Sonntag gegen den TuSEM Essen (15.00 Uhr) in der großen Hamburger Arena waren bis Dienstag bereits 8700 Tickets weg. «Damit haben wir mehr Karten verkauft als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres», sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke. Am 26. Dezember 2017 hatten 9964 Zuschauer den 36:24-Sieg des damaligen Drittligisten über den VfL Fredenbeck verfolgt. Nun soll die 10 000er-Schallmauer durchbrochen werden.

von dpa

18. Dezember 2018, 13:22 Uhr

Sportlich wäre für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen nach sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen ein Sieg wichtig. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur einen Punkt. Die Essener rangieren derzeit auf Rang fünf, haben aber die letzten vier Partien verloren.