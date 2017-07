Fußball : HSV gewinnt Benefizspiele für Familie von Timo Kraus

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat am Samstag in der mit 2000 Zuschauern ausverkauften Otto-Koch-Kampfbahn in Buchholz zwei Benefizspiele zugunsten der Familie des gestorbenen HSV-Mitarbeiters Timo Kraus bestritten. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol bezwang zunächst den Hamburger Oberliga-Zweiten TSV Buchholz 08 mit 4:0 (2:0), danach gab es gegen das Kreisliga-Harburg-Team Buchholzer FC ein 8:1 (4:0). Die Vereine hatten sich darauf verständigt, dass über jeweils 2 x 30 Minuten gespielt wird.