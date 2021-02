Fußball : HSV: Dudziak und Jatta Startelf-Kandidaten gegen Würzburg

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann mit den zuletzt angeschlagenen Jeremy Dudziak und Bakery Jatta zu den Würzburger Kickers reisen.

Hamburg | „Beide sind in der Lage, von Beginn an zu spielen“, sagte Trainer Daniel Thioune am Freitag. Dudziak hatte die beiden jüngsten Spiele wegen einer Muskelzerrung aussetzen müssen, Jatta hatte im Training am Donnerstag wegen einer Fußblessur gefehlt. Th...

