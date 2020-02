Fußball : HSV-Coach plant auch gegen KSC mit unveränderter Startelf

Fußball-Zweitligist Hamburger SV kann im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wieder mit der Erfolgself der ersten beiden Spiele des neuen Jahres planen. Auch Abwehr- und Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak, der wegen einer Muskelverhärtung zuletzt im Training kürzertreten musste, steht sehr wahrscheinlich zur Verfügung. «Wenn er das Abschlusstraining gut übersteht, gehe ich davon aus», berichtete Trainer Dieter Hecking am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Spiel.

Avatar_shz von dpa

07. Februar 2020, 13:27 Uhr

Der nach längerer Verletzungspause ins Mannschaftstraining zurückgekehrte Offensivakteur Jairo Samperio ist noch nicht ganz so weit. «Er hat jetzt seit zwei Tagen wieder bei uns mittrainiert. Ich denke aber, dass er eher noch nicht wieder im Kader stehen wird», sagte der 55 Jahre alte Coach über den Spanier. Abwehrspieler Ewerton, den Magen-Darm-Probleme plagten, steht wieder zur Verfügung.