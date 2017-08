Fußball : HSV-Chef Bruchhagen denkt an Müller-Ersatz

HSV-Vorstandschef Heribert Bruchhagen hat wegen der langwierige Verletzung von Offensivspieler Nicolai Müller Ersatz in Aussicht gestellt. «Wir werden uns zusammensetzen und überlegen, welche Konsequenzen zu ziehen sind. Der Trainer muss sagen, was zu tun ist», sagte Bruchhagen am Sonntag in der TV-Sendung «Doppelpass» von Sport1.