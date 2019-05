Fußball : HSV braucht für Aufstieg Sieg beim besten Rückrunden-Team

von dpa

12. Mai 2019, 02:55 Uhr

Der Hamburger SV tritt heute zu dem im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga vorentscheidenden Topduell beim SC Paderborn an. Mit einem Erfolg beim Tabellenzweiten würde sich der um einen Punkt und zwei Plätze schlechter stehende HSV im Rennen um den Direktaufstieg wieder in eine Top-Position bringen. Bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Heimsieg von Union Berlin gegen Magdeburg wären die Hamburger wegen des schlechten Torverhältnisses dagegen aus dem Kampf um die Rückkehr ins Oberhaus praktisch ausgeschieden. Deshalb peilt Trainer Hannes Wolf in den «beiden Endspielen» in Paderborn und eine Woche später daheim gegen Duisburg zwei Siege an. «Dann wären wir mindestens Dritter.»