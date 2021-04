Fußball : HSV bestätigt: Vertrag mit Stürmer Wood aufgelöst

Stürmer Bobby Wood verlässt den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV vorzeitig und kehrt sofort in seine Heimat zurück.

Hamburg | Der Vertrag des US-Amerikaners sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der Club am Dienstag mit. Der Kontrakt wäre am 30. Juni dieses Jahres ausgelaufen. Zuerst hatte die „Hamburger Morgenpost“ über Woods vorzeitigen Abschied berichtet. Ursprünglich sollte der 28-Jährige erst ab 1. Juli für seinen neuen Club Real Salt Lake in de...

