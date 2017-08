Fußball : HSV bestätigt konkrete Gespräche mit van Drongelen

Fußball-Bundesligist Hamburger SV ist auf der Suche nach einem weiteren Innenverteidiger fündig geworden. Der Nordclub bestätigte am Dienstag sein Werben um Rick van Drongelen vom niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam. «Rick van Drongelen fehlt heute im Training bei Sparta Rotterdam. Wir sind mit ihm und dem Club in konkreten Gesprächen», twitterte der HSV vor der Abreise aus seinem österreichischen Trainingslager in Längenfeld/Tirol.