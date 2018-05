Fußball : HSV-Aufsichtsratschef Hoffmann: Vorstand vor WM vorstellen

Aufsichtsratschef Bernd Hoffmann will den neuen Sportvorstand bei Bundesliga-Absteiger Hamburger SV spätestens zum WM-Beginn in Russland am 14. Juni präsentieren. Den vakanten Posten sieht er als elementar an. «Ich bin froh, dass wir mit Trainer Christian Titz eine zentrale Frage schon geklärt haben. Jetzt ist wichtig, die Vorstandsstruktur zu bestimmen und die personellen Fragen in diesem Bereich zu klären. Ich kämpfe im Aufsichtsrat um den Sportvorstand», sagte Hoffmann am Sonntag.

von dpa

13. Mai 2018, 14:25 Uhr

Namen nannte Hoffmann keine. «Wir brauchen am Ende ein funktionierendes Team, das diesen Verein wieder nach vorne bringt. Wir werden erst erfolgreich sein, wenn wir alle in eine Richtung rudern», sagte der 55-Jährige. Er will Vorstand, die künftige sportliche Führung und den Aufsichtsrat einen.

Dass Bernhard Peters ein Kandidat für den Sportvorstand ist, schloss Hoffmann zwar nicht kategorisch aus. Dass der erfolgreich für den Nachwuchs zuständige Direktor Sport aber seinen Namen öffentlich in den Ring warf, hat dem Aufsichtsratsvorsitzenden nicht gefallen. «Jeder darf seine Ambitionen intern äußern», sagte Hoffmann. Dass Peters sein Interesse in einem Interview geäußert hat, habe er mit dem ehemaligen Hockey-Bundestrainer geklärt. Mit welchem Ergebnis? Hoffmann: «Das bleibt intern.»