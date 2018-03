Fußball : HSV-Anhänger bilden Spalier für Hamburger Mannschaftsbus

von dpa

17. März 2018, 14:49 Uhr

Die Fußball-Profis des Hamburger SV sind am Samstag vor den Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC von ihrem Anhang stimmungsvoll empfangen worden. Mehrere hundert Fans bildeten ein Spalier, als der Mannschaftsbus knapp eineinhalb Stunden vor dem Anpfiff am Volksparkstadion vorfuhr. Die Anhänger, von denen einige in den vergangenen Wochen durch geschmacklose Aktionen unangenehm aufgefallen waren, wollten auf diesem Weg ihre Verbundenheit mit den stark abstiegsgefährdeten Profis dokumentieren.