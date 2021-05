Fußball : HSV als Jäger: In Osnabrück zählt nur ein Sieg

Nur Siege helfen dem Hamburger SV noch im Kampf um den Aufstiegsrelegations-Platz der 2.

Osnabrück | Fußball-Bundesliga. Das Team von Interimstrainer Horst Hrubesch ist am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenvorletzten VfL Osnabrück gefordert. „Sekt oder Selters“, sagte der 70-jährige Hrubesch vor der Partie an der Bremer Brücke. Erst danach will er schauen, was Konkurrent SpVgg. Greuther Fürth im Spiel beim SC Paderborn gemacht hat. Die...

