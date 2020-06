Fußball : HSV-Abwehrspieler van Drongelen erleidet Kreuzbandriss

Avatar_shz von dpa

28. Juni 2020, 20:39 Uhr

Die 1:5-Pleite gegen des SV Sandhausen hat den Hamburger SV nicht nur den möglichen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gekostet: Innenverteidiger Rick van Drongelen zog sich am Sonntag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Das teilte der HSV am Sonntagabend mit. Das Malheur war in einem Zweikampf nach 36 Minuten passiert. Der 21 Jahre alte Niederländer wird lange ausfallen und steht damit zum Trainingsauftakt der neuen Saison vermutlich nicht zur Verfügung.