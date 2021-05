Fußball : Hrubesch stellt klar: HSV-Cheftrainer nur bis Saisonende

Der neue HSV-Cheftrainer Horst Hrubesch hat klargestellt, dass er den Posten nur für die verbleibenden Spiele dieser Zweitliga-Saison übernimmt.

Hamburg | „Wir hatten am Wochenende viele interne Gespräche. Und irgendwann haben wir dann auch über Traineralternativen gesprochen. Bei nur drei oder maximal fünf verbleibenden Spielen machen andere Lösungen nicht viel Sinn. Ich brauche keine Kennenlernphase“, sagte der 70-Jährige am Montag in einem Interview auf der Homepage des Hamburger SV und betonte: „Ich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.