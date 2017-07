Schifffahrt : HPA stellt neue Heimat für Schierlings-Wasserfenchel vor

Für die geplante Elbvertiefung müssen die Hamburger Behörden dem seltenen Schierlings-Wasserfenchel einen neuen Lebensraum schaffen. Die Hafenbehörde stellt heute die gefundene Ansiedlungsfläche für den Doldenblütler vor: ein altes Wasserwerk auf der Billwerder Insel. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar in seinem Urteil eine bereits vorgesehene Ausgleichsmaßnahme zum Schutz der Pflanze nicht akzeptiert, so dass die Behörden eine neue Fläche finden mussten.