Prozesse : Hotel-Großbrand in Kaltenkirchen: Urteil erwartet

Im Prozess um ein Großfeuer in einem Hotel- und Restaurant-Gebäude in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) will das Kieler Landgericht heute das Urteil verkünden (12.00 Uhr).

Kaltenkirchen | Nach Angaben des Gerichtssprechers ließ die Staatsanwältin den Vorwurf des versuchten Mordes aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen gegen den 26-jährigen Angeklagten fallen. Sie plädierte auf sechs Jahre Haft wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Verteidigung forderte eine Freiheitsstrafe unter ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.