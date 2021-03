Fußball : Hostein-Profi Bartels will Bilanz gegen HSV aufpolieren

Fußball-Profi Fin Bartels von Holstein Kiel hat vor der Zweitliga-Spitzenpartie gegen den Hamburger SV am kommenden Montag eine besondere Motivation.

Kiel | „Die Bilanz will ich auf jeden Fall aufpolieren. Mein Ziel für das Spiel am Montag ist der Dreier mit Kiel!“, sagte er der „Sport Bild“. In elf Partien gegen den HSV hat Bartels als einstiger Spieler von Hansa Rostock, St. Pauli und Werder Bremen bisher erst zwei Siege geschafft. Bartels berichtete von seiner Sympathie für den HSV in früheren Jahre...

