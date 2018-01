Fußball : Holstein-Trainer vor Restsaison: «Mit Demut und Respekt»

Trotz der erfolgreichen Hinrunde von Aufsteiger Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga hält Trainer Markus Anfang an seinen Ansprüchen fest. «Unser Gedanke war vor der Saison, einfach nur guten Fußball zu spielen und sich zu freuen, dass wir nach 36 Jahren wieder in der 2. Liga spielen», sagte Anfang im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «An dieser Zielsetzung hat sich auch in der Rückrunde nichts geändert.»

von dpa

22. Januar 2018, 06:17 Uhr

Holstein startet am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) als Tabellenzweiter gegen Union Berlin in die Restsaison und hat gute Aussichten auf den Bundesliga-Aufstieg. Die Norddeutschen liegen vor dem 19. Spieltag nur einen Punkt hinter Fortuna Düsseldorf und haben fünf Zähler Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz. «Wir freuen uns auf die Rückrunde. Wir wissen halt auch, dass wir mit Demut und Respekt rangehen müssen», meinte der 43-Jährige.

Im ersten Saisonteil hatten etliche Spieler wie Torjäger Marvin Duksch, Kingsley Schindler oder Dominick Drexler, die sich bei anderen Vereinen oft nicht durchsetzen konnten, mit starken Leistungen beeindruckt und das Interesse anderer Vereine geweckt. Dennoch sieht Anfang, der seit August 2016 in Kiel arbeitet, vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit als Stärke der Kieler.

«Wir leben vom Kollektiv und versuchen, jedem die Möglichkeit zu geben, sich bestmöglich in Szene setzen zu können, für die Mannschaft und - wenn es für die Mannschaft funktioniert - auch für sich», sagte der ehemalige Bundesligaprofi.