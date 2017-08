Fußball : Holstein Kiel will ersten Sieg in der 2. Bundesliga

Aufsteiger Holstein Kiel will heute im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga landen. Das Team von Trainer Markus Anfang geht mit dem Selbstbewusstsein vom 2:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig in die Partie. «Die Stimmung in der Truppe ist gut. Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzubringen», sagte Anfang.