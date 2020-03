Fußball : Holstein Kiel will auf neuem Rasen in Erfolgsspur zurück

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel peilt heute gegen die SpVgg Greuther Fürth den vierten Heimsieg in dieser Saison an. Einfach wird das nicht. «Fürth hat zuletzt trotz Personalproblemen in Stuttgart gewonnen, sodass wir einen formstarken Gegner erwarten», sagte Trainer Ole Werner vor dem ersten Spiel auf dem neu verlegten Rasen im Holstein-Stadion.

Avatar_shz von dpa

08. März 2020, 03:48 Uhr

Die «Störche» haben einige personelle Sorgen. Abräumer Jonas Meffert fehlt wegen seiner Kniescheibenverletzung. Vertreter Aleksandar Ignojvski ist wie Linksverteidiger Johannes van den Bergh angeschlagen. «Hinter beiden steht ein Fragezeichen», sagte Werner. Mittelstürmer Janni Serra muss wegen eines Muskelfaserrisses wie schon am vergangenen Montag im Nordderby bei Hannover 96 (1:3) zuschauen.