Fußball : Holstein Kiel will auch in Dresden punkten: Mühling fehlt

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht heute mit großem Selbstbewusstsein in das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden. «Wir wollen den gleichen Mut zeigen und mit dem gleichen Selbstverständnis wie in Wiesbaden auftreten. Wir sind guter Dinge», sagte Trainer Ole Werner vor dem Gastspiel beim Tabellenvorletzten in Sachsen.

29. November 2019, 19:09 Uhr

Werner muss seine Erfolgself vom spektakulären 6:3 beim Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden allerdings umstellen. Mittelfeldspieler Alexander Mühling laboriert an einer Bänderdehnung im Sprunggelenk. Seinen Platz vor der Abwehr könnte Aleksandar Ignjovski einnehmen.