Fußball : Holstein Kiel will auch bei Union Berlin punkten

Holstein Kiel ist auch vor dem Gastspiel bei Union Berlin voller Zuversicht. Wie beim 3:0-Sieg in Hamburg oder zuletzt beim 2:2 gegen den VfL Bochum wollen die Störche gegen einen Favoriten punkten.

von dpa

25. September 2018, 05:28 Uhr

Holstein Kiel will im Gastspiel bei Union Berlin am Dienstag dem nächsten Aufstiegs-Mitfavoriten zur Fußball-Bundesliga ein Bein stellen. Wie schon zum Saison-Auftaktspiel beim Hamburger SV (3:0) strebt Trainer Tim Walter erneut drei Punkte mit seiner Mannschaft an, die als Tabellen-Neunter derzeit nur ein Punkt von den fünftplatzierten Berlinern trennt.

«Wir steigen mit den gleichen Zielen in den Bus wie jede Woche», betonte der Coach. Allerdings muss er im Stadion an der Alten Försterei erneut auf Stürmer Aaron Seydel verzichten, den eine Reizung im Sprunggelenk plagt. Fraglich für die Partie, die um 18.30 Uhr angepfiffen wird, ist das Mitwirken der angeschlagenen Mittelfeldakteure Steven Lewerenz und Kingsley Schindler.