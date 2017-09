Fußball : Holstein Kiel vor Aufsteigerduell mit Sorgen

Drei Tage nach dem 0:1 gegen den FC St. Pauli will Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im Aufsteigerduell beim MSV Duisburg zurück in die Erfolgsspur finden. «Ich erwarte einen MSV Duisburg mit hoher Präsenz und aggressivem Zweikampfverhalten auf dem Platz», sagte Holstein-Trainer Markus Anfang vor dem Gastspiel an seiner einstigen Wirkungsstätte. Negative Auswirkungen nach der Niederlage erwartet er nicht: «Das ist kein Beinbruch, so lange wir unsere Lehren daraus ziehen.»