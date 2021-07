Fußball : Holstein Kiel verliert Testspiel gegen Randers FC

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sein Testspiel gegen den dänischen Club Randers FC verloren.

Kiel | Die Mannschaft von Trainer Ole Werner unterlag dem Erstligisten am Freitag mit 1:2 (1:1). Die Kieler gingen durch Joshua Mees in der 13. Minute in Führung. Randers-Kapitän Björn Lauridsen glich jedoch nur fünf Minuten später aus. Im zweiten Durchgang gelang Tosin Kehinde dann der Siegtreffer für die Dänen. ...

