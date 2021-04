Fußball : Holstein Kiel verlängert mit Abwehrspieler Thesker bis 2023

Stefan Thesker bleibt dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel erhalten.

Kiel | Der 30 Jahre alte Innenverteidiger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Norddeutschen vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert, teilte die KSV Holstein am Montag mit. Thesker war im Sommer 2018 vom niederländischen Club Twente Enschede zu den Schleswig-Holsteinern gekommen, für die er in 58 Partien in der 2. Liga vier Tore...

