Fußball : Holstein Kiel und Weiche Flensburg suchen ihre Pokalchance

von dpa

19. August 2018, 03:48 Uhr

Holstein Kiel und der SC Weiche Flensburg 08 schließen heute die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs aus schleswig-holsteinischer Sicht ab. Die Kieler sinnen im Gastspiel bei 1860 München auf Revanche für die Erstrunden-Niederlage von 2014 und für das knapp verlorene Relegationsduell zur 2. Bundesliga im Frühsommer 2015. Während die Kieler als leichter Favorit gelten, geht der schwach in die neue Spielzeit gestartete Regionalliga-Meister und Pokal-Neuling aus Flensburg als Außenseiter in die Partie gegen den VfL Bochum. Allerdings ist der nordrhein-westfälische Zweitligist seit 2000 bei 17 Anläufen schon zwölf Mal in Pokal-Runde 1 oder 2 gescheitert.