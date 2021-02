Fußball : Holstein Kiel setzt gegen Fürth auf die eigenen Stärken

Mit dem Vertrauen in die eigene Stärke gehen die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel in das Spitzenspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth.

Kiel | „Wir treffen auf die spielstärkste Mannschaft der Liga“, sagte Kiels Trainer Ole Werner am Samstag. Die drittplatzierten „Störche“ bräuchten vor allem „Zugriff und Aggressivität“, um im Duell mit dem gastgebenden Tabellen-Vierten zu bestehen. Mit ein...

