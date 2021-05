Fußball : Holstein Kiel: Rund 1000 Fans vor dem Stadion

Vor dem entscheidenden Spiel von Holstein Kiel um den Bundesliga-Aufstieg gegen Darmstadt 98 haben sich rund 1000 Fußball-Fans vor dem Stadion versammelt.

Kiel | Bisher sei die Situation entspannt, sagte ein Mitarbeiter des Ordnungsamts am Sonntag knapp 45 Minuten vor den Anpfiff. Holstein Kiel kann am letzten Zweitliga-Spieltag mit einem Sieg über die Darmstädter als erster Verein aus Schleswig-Holstein in die 1. Liga aufsteigen. An den Vortagen hatten der Verein, die Stadt Kiel und die Polizei gemeinsam a...

