Fußball : Holstein Kiel peilt gegen Augsburg Pokal-Viertelfinale an

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel peilt heute den Sprung in das lukrative Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs an. Gegen den Bundesligisten FC Augsburg kann Trainer Tim Walter auf die Erfolgs-Elf der Auftakt-Woche in der Liga zurückgreifen. Nach seiner Sperre im Punktspiel gegen Jahn Regensburg (2:0) könnte allerdings Innenverteidiger Hauke Wahl zurückkehren.

von dpa

06. Februar 2019, 01:55 Uhr

«Wir haben uns vorgenommen, das Spiel in 90 Minuten zu entscheiden. Aber die Jungs sind fit und können auch über 120 Minuten gehen», sagte Walter über sein Team, das sich in der Liga im Aufstiegsrennen zurückgemeldet hat und so ordentlich Selbstvertrauen getankt hat. Für das Match im Kieler Holstein-Stadion, in dem eine Zusatztribüne errichtet wurde, sind bislang knapp 11 000 Karten verkauft worden.