Fußball : Holstein Kiel nur 1:1 gegen Nürnberg

Holstein Kiel hat nur einen halbwegs versöhnlichen Abschluss einer wechselhaften Saison mit vielen Aufs und Abs in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg kam die Mannschaft von Trainer Ole Werner am Sonntag über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und belegte dadurch in der Abschlusstabelle den elften Rang. Der «Club» muss hingegen in die Abstiegsrelegation gegen den noch zu ermittelnden Drittliga-Dritten.

28. Juni 2020, 17:48 Uhr

Patrick Erras (3. Minute) brachte die Gäste früh in Führung, die Lion Lauberbach (67.) für die Kieler nur noch egalisieren konnte. In der Schlussphase hatten beide Teams noch das Siegtor auf dem Fuß, doch es blieb bei der insgesamt leistungsgerechten Punkteteilung.