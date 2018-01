Fußball : Holstein Kiel mit Remis gegen St. Truiden

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat im ersten Testspiel des Jahres einen Sieg nur knapp verpasst. Die Schleswig-Holsteiner erreichten am Freitag im Trainingslager im spanischen La Manga ein 2:2 (0:1) gegen den belgischen Erstligisten VV St.Truiden. Kingsley Schindler (56. Minute) und Tom Weilandt (59.) erzielten die Tore für die Norddeutschen. Die Kieler vergaben in der ersten Halbzeit einige Chancen durch Aaron Seydel. Der auffällige Schindler traf in der zweiten Hälfte nur den Pfosten.