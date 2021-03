Fußball : Holstein Kiel: „Mit norddeutschem Enthusiasmus“ in Dortmund

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Respekt vor dem Rivalen Borussia Dortmund im Halbfinale des DFB-Pokals.

Kiel | „Wir werden die Aufgabe mit norddeutschem Enthusiasmus abarbeiten“, sagte Holsteins Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver am Sonntag über die Auslosung in der „Sportschau“ der ARD. „Natürlich kein leichter Gegner. Aber egal welcher Gegner gekommen wäre, es hätte keinen leichten gegeben“, sagte Mannschaftskapitän Hauke Wahl. „Ich hätte mir persönlich ein He...

