Fußball : Holstein Kiel: Mit Heimsieg direkt aufsteigen

Holstein Kiel will den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen.

Kiel | Eine Woche nach der 2:3-Niederlage beim Karlsruher SC benötigt der Tabellenzweite am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) einen Heimsieg gegen Darmstadt 98. Dann wäre dem Team von Ole Werner der erstmalige Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse nicht mehr zu nehmen. Gelingt jedoch kein Dreier, könnte der Dritte SpVgg Greuther Fürth noch an den Nordd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.