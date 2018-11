Fußball : Holstein Kiel in Duisburg mit Erfolgself

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mit der Erfolgself der vergangenen Wochen in das Auswärtsspiel beim MSV Duisburg gehen. Trainer Tim Walter kann aus dem Personal auswählen, das nun schon seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen ist. «Gegen den MSV muss man immer wach und aufmerksam sein. Gerade mit ihren langen Bällen sind sie gefährlich. Dennoch fahren wir nach Duisburg, um zu gewinnen», sagte der 43-Jährige am Freitag in Kiel.

von dpa

30. November 2018, 14:20 Uhr

Trotz der ansehnlichen Serie sieht Walter noch Reserven bei seinem Team. «Die Defensive beginnt in der Offensive. Alle sollen mit angreifen und alle hinten verteidigen. Das müssen wir noch besser machen. Daran arbeiten wir», sagte der Coach der «Störche». Wie in den Vorwochen fallen U21-Nationalspieler Aaron Seydel (Fersenreizung) und Linksaußen Steven Lewerenz (Rückenprobleme) weiter aus.

Im Angriff muss daher unter anderem Kingsley Schindler mehr Verantwortung übernehmen. Das tat er zuletzt herausragend. Der 25 Jahre alten Rechtsaußen, der 2017/18 mit zwölf Toren einer der Garanten für den Fast-Aufstieg in die Bundesliga war, hat in den vergangenen drei Partien viermal getroffen. Und drei weitere Tore vorbereitet. «In der ersten Phase der Saison hatte ich den Kopf nicht frei. Wir haben hart an den Fehlern gearbeitet und jetzt ist der Kopf und das Quäntchen Glück wieder auf meiner Seite», sagte Schindler.