Fußball : Holstein Kiel in Bochum vor schwieriger Auswärtsaufgabe

Die Zweitliga-Fußballer von Holstein Kiel stehen nach ihrer Corona-Quarantäne und der Länderspielpause gleich vor einem Top-Spiel.

Kiel | Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) treten die viertplatzierten „Störche“ bei Tabellenführer VfL Bochum an. „Das ist eine der schwierigsten Auswärtsaufgaben“, sagte Trainer Ole Werner am Donnerstag. Werner warnte vor allem vor dem Tempo der Bochumer, dass für die 2. Liga außergewöhnlich sei. Dennoch rechnet sich der 32-jährige für sein Team durchaus Chancen...

