Fußball : Holstein Kiel: In Bestbesetzung nach Sandhausen

erstellt am 17.Dez.2017 | 02:54 Uhr

Die Kieler sind seit zehn Ligaspielen ungeschlagen. Allerdings konnten sie die vergangenen vier Begegnungen auch nicht gewinnen. In der Kurpfalz treffen die «Störche», die so viele Tore erzielt haben wie kein anderer Ligarivale, auf die beste Defensive in Liga. Sandhausen hat bislang erst 17 Gegentore kassiert, zwei davon beim Hinspiel zum Saisonauftakt in Kiel.

In Sandhausen schließen die «Störche» ein unvergessliches Fußballjahr ab. Erst der Aufstieg, dann die grandiose Hinrunde in der 2. Bundesliga. «Nach dem Spiel geht es direkt in den Weihnachtsurlaub. Dort können alle einmal abschalten und Zeit mit der Familie verbringen», sagte Anfang.