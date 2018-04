Fußball : Holstein Kiel in Bestbesetzung nach Ingolstadt

Nach dem Rückschlag gegen den 1. FC Nürnberg steht Holstein Kiel im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. In Ingolstadt muss gepunktet werden, um den Relegationsrang drei erfolgreich zu verteidigen.

von dpa

29. April 2018, 09:18 Uhr

Holstein Kiel muss im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga liefern. Nach dem 1:3 gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Montag stehen die Norddeutschen bei ihrem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim FC Ingolstadt 04 unter Druck. Die Chancen auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz sind bei noch drei Spielen nur noch gering. Die Kieler liegen bereits sieben Punkte hinter Nürnberg. Fortuna Düsseldorf steht seit dem Samstag nach dem 2:1 in Dresden als erster Aufsteiger fest.

Daher geht es für die Kieler vor allem nun darum, den Relegationsrang drei abzusichern. Dazu wäre ein Sieg in Ingolstadt wichtig. Die Norddeutschen haben zwei Punkte Vorsprung vor dem Vierten Jahn Regensburg. Immerhin konnte das Überraschungs-Team der Saison in Bestbesetzung zum Bundesliga-Absteiger anreisen. «Personell können wir aus dem Vollen schöpfen», sagte Holstein-Trainer Markus Anfang vor dem Duell beim Siebten.

Der Abstand zu den Ingolstädtern beträgt sieben Zähler. Trainer Anfang warnt dennoch. «Die Schanzer haben eine wahnsinnige Qualität in ihren Reihen. Im Hinspiel haben sie uns die Grenzen aufgezeigt», sagte der 43-Jährige. Im ersten Duell der Saison hatten sich die beiden Mannschaften 0:0 getrennt.

Auch Offensivmann Kingsley Schindler hat großen Respekt vor dem Gegner, obwohl der nur noch rechnerisch eine Chance auf die sofortige Rückkehr in die Bundesliga hat. «Die werden die Punkte nicht herschenken. Das wird ein robustes und zweikampfintensives Duell», sagte der 24 Jahre alte Rechtsaußen. Auf jeden Fall aber nimmt Schindler eine tolle Serie mit in das Gastspiel: In den vergangenen acht Partien hat er sechs Tore erzielt.