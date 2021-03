Fußball : Holstein Kiel im Pokal-Halbfinale gegen Dortmund am 1. Mai

Holstein Kiel muss im Halbfinale des DFB-Pokals bei Borussia Dortmund am 1. Mai um 20.30 Uhr antreten.

Berlin | Das teilte der DFB am Montag mit. Einen Tag später (20.30 Uhr) steigt das zweite Halbfinale, das der Sieger des Duells zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen gegen Liga-Titelanwärter RB Leipzig bestreitet. Beide Spiele werden in der ARD und bei Sky übertragen. Das Viertelfinal-Duell zwischen Zweitligist Regensburg und Bundesligist Bremen war An...

