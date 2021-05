Fußball : Holstein Kiel hungrig auf Pokal-Halbfinale beim BVB

Holstein Kiel will seine Erfolgsgeschichte im DFB-Pokal um ein Kapitel erweitern.

Kiel | Am Samstag (20.30 Uhr/ARD/Sky) tritt der Fußball-Zweitligist zum zweiten DFB-Halbfinale bei Borussia Dortmund an. Der Bayern-Bezwinger steht zum ersten Mal in seiner Geschichte in der Vorschlussrunde. Trotz der Terminhatz in der 2. Bundesliga mit drei Nachholspielen und drei weiteren Spieltagen hätten die Kieler gegen eine zusätzliche Begegnung am 13....

