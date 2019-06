Fußball : Holstein Kiel holt Michael Eberwein von Fortuna Köln

von dpa

18. Juni 2019, 15:35 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Michael Eberwein vom Drittligisten Fortuna Köln verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag bei den «Störchen». In der abgelaufenen Saison erzielte Eberwein in 37 Spielen vier Treffer. «Er ist ein laufstarker, körperlich robuster Spieler, der eine hohe Spielintelligenz mitbringt und auf allen Mittelfeldpositionen eingesetzt werden kann», sagte Kiels Sportgeschäftsführer Fabian Wohlgemuth.